Шахтер - Колос 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

"Горняки" добыли три очка.

Шахтер - Колос: видео голов и обзор матча ФК Шахтер Донецк

В рамках 31-го тура чемпионат Украины Шахтер уверенно расправился с Колосом.

“Горняки“ вышли на поединок резервным составом, однако это не помешало контролировать всю игру и добыть три очка.

Донецкий клуб дважды поразил ворота Колоса во втором тайме. Первым мяч на свой счет забил Сиприано, а в компенсированное время удвоил преимущество Жуниор Мораес. Форвард установил собственный рекорд в УПЛ по количеству голов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Колос:

Шахтер - Колос 2:0

Голы: Сиприано, 49, Мораес, 90+4

Шахтер: Трубин - Вакула (Матвиенко, 83), Хочолава, Витао, Сиприано - Майкон (Соломон, 64), Пихаленок (Алан Патрик, 64), Маркос Антонио - Тайсон, Сикан (Мораес, 63), Мудрик (Марлос, 63).

Колос: Кучеренко - Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец - Задоя (Богданов, 65) - Антюх, Д. Костышин (Ориховский, 65), Смирный (Сенько, 75), Морозко (Сорокин, 75) - Бондаренко (Кожушко, 78).

Предупреждения: Хочолава, Мораес - Антюх, Сорокин.