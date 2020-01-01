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Шахтер - Колос 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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"Горняки" добыли три очка.

Шахтер - Колос: видео голов и обзор матча
Шахтер - Колос: видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В рамках 31-го тура чемпионат Украины Шахтер уверенно расправился с Колосом. 

“Горняки“ вышли на поединок резервным составом, однако это не помешало контролировать всю игру и добыть три очка.

Донецкий клуб дважды поразил ворота Колоса во втором тайме. Первым мяч на свой счет забил Сиприано, а в компенсированное время удвоил преимущество Жуниор Мораес. Форвард установил собственный рекорд в УПЛ по количеству голов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Колос: 

Шахтер - Колос 2:0

Голы: Сиприано, 49, Мораес, 90+4

Шахтер: Трубин - Вакула (Матвиенко, 83), Хочолава, Витао, Сиприано - Майкон (Соломон, 64), Пихаленок (Алан Патрик, 64), Маркос Антонио - Тайсон, Сикан (Мораес, 63), Мудрик (Марлос, 63).

Колос: Кучеренко - Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец - Задоя (Богданов, 65) - Антюх, Д. Костышин (Ориховский, 65), Смирный (Сенько, 75), Морозко (Сорокин, 75) - Бондаренко (Кожушко, 78).

Предупреждения: Хочолава, Мораес - Антюх, Сорокин.

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Теги: Шахтер Донецк, Колос, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, видео голов, обзор матча
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