Форвард забил рекордное количество голов.

В рамках 31-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер дома обыграл Колос (2:0).

Главный тренер “горняков“ Луиш Каштру дал возможность резервистам проявить себя в поединке с ковалевским клубом. Победу в матче одержал донецкий клуб.

Второй гол Шахтера в компенсированное время ко второму тайму забил Жуниор Мораес.

Для нападающего этот гол стал 20-м в украинской Премьер-лиге. Благодаря этому Мораес обновил свой личный рекорд: ранее он забивал 19 голов в сезоне-2013/14, когда выступал за Металлург Д, и в розыгрыше-2018/19 за Шахтер.

Напомним, рекорд по количеству голов принадлежит Генриху Мхитаряну, который в сезоне-2012/13 забил 25 мячей.

Ранее сообщалось, что Шахтер проведет спарринг против Вереса в преддверии Лиги Европы.