Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мораес установил собственный рекорд в УПЛ

Комментариев: 0
Форвард забил рекордное количество голов.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер Донецк

В рамках 31-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер дома обыграл Колос (2:0).

Главный тренер “горняков“ Луиш Каштру дал возможность резервистам проявить себя в поединке с ковалевским клубом. Победу в матче одержал донецкий клуб.

Второй гол Шахтера в компенсированное время ко второму тайму забил Жуниор Мораес.

Для нападающего этот гол стал 20-м в украинской Премьер-лиге. Благодаря этому Мораес обновил свой личный рекорд: ранее он забивал 19 голов в сезоне-2013/14, когда выступал за Металлург Д, и в розыгрыше-2018/19 за Шахтер.

Напомним, рекорд по количеству голов принадлежит Генриху Мхитаряну, который в сезоне-2012/13 забил 25 мячей.

Ранее сообщалось, что Шахтер проведет спарринг против Вереса в преддверии Лиги Европы.

Поделись:
Теги: Жуниор Мораес, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, рекорд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь