"Ингулец - позорная команда барыг": Мэр Ивано-Франковска жестко оскорбил команду

Функционер заступился за Прикарпатье.

В рамках 24-го тура Первой лиги Ингулец минимально добыл победу над Прикарпатьем (1:0).

“Красно-желтые“ выиграли благодаря пенальти, который был заработан в компенсированное время ко второму тайму.

После матча мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оставил в Facebook оскорбительный пост в адрес команды из Петрового и рефери поединка.

“Футбол продажный. Ингулец - позорная команда барыг. Судья просто убивает команду, и это по телевидению и при Макарове.

93-я минута - придуманный пенальти. Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким“, - написал функционер.

Вашему вниманию полные результаты матчей 24-го тура Первой лиги.