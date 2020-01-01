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"Ингулец - позорная команда барыг": Мэр Ивано-Франковска жестко оскорбил команду

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Функционер заступился за Прикарпатье.
Руслан Марцинкив
Руслан Марцинкив
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В рамках 24-го тура Первой лиги Ингулец минимально добыл победу над Прикарпатьем (1:0).

“Красно-желтые“ выиграли благодаря пенальти, который был заработан в компенсированное время ко второму тайму.

После матча мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оставил в Facebook оскорбительный пост в адрес команды из Петрового и рефери поединка.

“Футбол продажный. Ингулец - позорная команда барыг. Судья просто убивает команду, и это по телевидению и при Макарове.

93-я минута - придуманный пенальти. Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким“, - написал функционер.

Вашему вниманию полные результаты матчей 24-го тура Первой лиги.

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Теги: Прикарпатье, Ингулец, Первая лига, футбол
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