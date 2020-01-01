"Ингулец - позорная команда барыг": Мэр Ивано-Франковска жестко оскорбил команду
Функционер заступился за Прикарпатье.
В рамках 24-го тура Первой лиги Ингулец минимально добыл победу над Прикарпатьем (1:0).
“Красно-желтые“ выиграли благодаря пенальти, который был заработан в компенсированное время ко второму тайму.
После матча мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оставил в Facebook оскорбительный пост в адрес команды из Петрового и рефери поединка.
“Футбол продажный. Ингулец - позорная команда барыг. Судья просто убивает команду, и это по телевидению и при Макарове.
93-я минута - придуманный пенальти. Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким“, - написал функционер.
Вашему вниманию полные результаты матчей 24-го тура Первой лиги.
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