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Шахтер резервным составом обыграл Колос

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Бразильцы принесли победу команде.
"Горняки" продолжают побеждать
"Горняки" продолжают побеждать
ФК Шахтер Донецк

В рамках 31-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер принимал Колос.

“Горняки“ вышли на матч вторым составом, однако это не помешало добыть победу. Счет в матче был открыт во втором тайме благодаря голу Сиприано.

Второй мяч Шахтер забил в компенсированное время. Отличился Жуниор Мораес, который вышел на замену. 

Шахтер - Колос 2:0
Голы: Сиприано, 49, Мораес, 90+4

Шахтер: Трубин - Вакула (Матвиенко, 83), Хочолава, Витао, Сиприано - Майкон (Соломон, 64), Пихаленок (Алан Патрик, 64), Маркос Антонио - Тайсон, Сикан (Мораес, 63), Мудрик (Марлос, 63).

Колос: Кучеренко - Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец - Задоя (Богданов, 65) - Антюх, Д. Костышин (Ориховский, 65), Смирный (Сенько, 75), Морозко (Сорокин, 75) - Бондаренко (Кожушко, 78).

Предупреждения: Хочолава, Мораес - Антюх, Сорокин.

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Теги: Шахтер, Колос, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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