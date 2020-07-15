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Экс-футболист сборной Украины сделал прогноз на матч Заря - Динамо

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Команды будут бороться за второе место в УПЛ.
Александр Головко
Александр Головко
УАФ

Бывший футболист сборной Украины Александр Головко сделал прогноз на матч киевского Динамо и луганской Зари. Этот поединок будет решающим в борьбе за второе место чемпионата Украины.

“Для Динамо сейчас все матчи - кубковые. Чемпионом команда уже не станет, а чтобы занять второе место нужны победы в каждой игре, и нет права на ошибку. Для обеих команд предстоящая встреча - это вызов. Для киевлян на кону стоит попадание в Лигу чемпионов через квалификационный отбор, что, видимо, было главной задачей на сезон, не считая чемпионства, поэтому ставки очень высоки.

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Учитывая то, как в этом сезоне играет Заря - ярко, легко и раскованно, без большого труда - она ​​находится в более выгодном положении, ведь перед игрой может быть более спокойной. Хотя близость к серебряным наградам может тоже повлиять.

Не думаю, что гости будут играть слишком раскованно, наоборот - они не станут отходить от своей структуры игры. И учтут сильные стороны Динамо. Об этом говорил их тренер Виктор Скрипник, отметив, что почти во всех играх его команда будет диктовать свои условия, кроме нескольких соперников, с которыми нужно быть внимательными в определенных аспектах.

Сейчас в условиях форс-мажора на первое место выйдет характер и опыт. Этих компонентов у Динамо достаточно, поэтому, если игроки включатся по максимуму, могут рассчитывать на победу“, - рассказал Головко пресс-службе “бело-синих“.

Ранее сообщалось, что Монзуль обслужит матч Динамо - Заря в рамках 31-го тура УПЛ.

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Теги: Александр Головко, Динамо Киев, футбол, чемпионат Украины, УПЛ, прогноз
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.07.2020, 20:41
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гость
Динамо су -проиграет. Миха после матча будет что-то мычать или мурчать под нос.
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