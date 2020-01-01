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Первая лига: Минай в конце вырвал победу над Агробизнесом, Рух разгромил Черкащину

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Стартовал 24-й тур чемпионата.
Ингулец
Ингулец
ФК Ингулец

В рамках 24-го тура состоялись очередные матчи Первой лиге Украины.

ПФЛ Ингулец сумел вырвать победу над Прикарпатье в концовке встрече. “Красно-желтые“ заработали пенальти в концовке встречи, который уверенно реализовал Загальский. 

Ингулец - Прикарпатье 1:0

Гол: Загальский, 90

Ингулец: Шуст - Запорожец, Мишуренко, КОзак, Бартулович - Коваленко, Фатеев, Кучеренко, Лупашко, Синьогуб - Семенко

Прикарпатье: Вульчин - Борисевич, Пастух, Бочкур, Лаврук - Вацеба, Геник, Воробчак, Семотюк, Кульмин - Барчук

Удален: Семотюк, 53

В параллельном матче Волынь уверенно разгромила Балканы, забив четыре гола.

Балканы - Волынь 1:4

Голы: Фаюк, 45 (с пенальти) - Чачуа, 12, Сад, 34, Волошинович, 53, Кожанов, 54

Балканы: Лободров - Гаврилюк, Де Оливейра, Силва, Фаюк - Ильницкий, Пархоменко, Николишин, Серденюк, Платунов - Тропанец 

Волынь: Литовченко - Симинин, Михалик, Приндета, Цюпа - Сад, Рябов, Волошинович, Кожанов, Чачуа - Кулиш 

Агробизнес - Минай 0:2

Голы: Машталир, 86, Нуриев, 90+3

Агробизнес: Мозиль - Юхимович, Думанюк, Курило, Когут - Когут, Гагун, Дидык, Бойчук, Кухарук - Семенец

Минай: Попович - Жичиков, Стасюк, Никитюк, Маткобожик - Ткачук, Голодюк, Книш, Пиняшко - Оринчак, Нуриев

Кремень - Николаев 2:1

Голы: Сула, 32 (с пенальти), 82 - Заричнюк, 84

Кремень: Закорский - Бычков, Курелех, Головко, Дмитриев - Литвяк, Моцик, Лобода, Мурашов, Козлов - Сула

Николаев: Шелихов - Ульянов, Охрончук, Порох, Куксенко - Витенчук, Росляков, Кравченко, Ковальов, Войцеховский - Яворский

Рух - Черкащина 4:0

Голы: Бойчук, 31, Кондраков, 39, Копына, 59, Коробенко, 77

Рух: Мисак - Заставный, Дуць, Белый, Мысык - Мартынюк (Биленький, 83), Брикнер (Калюжный, 57), Копина (Коробенко, 68) - Антви (Ардазишвили, 61), Климчук (Синица, 46) - Кондраков

Черкащина: Тимофеев - Нестеренко, Скляренко, Лухтанов, Дионг - Рожко (Тищенко, 83), Георгиев, Долгий (Морозенко, 54), Нечай (Малей, 65), Захаревич - Кабанюк

Предупреждения: Малей

Удаления: Тищенко, Малей

Оболонь Бровар - Черноморец 1:0

Гол: Слободян, 35 (пен.)

Оболонь Бровар: Федоривский - Майданевич, Безуглый, Белый, Голиков (Мате 84) - Ульянченко (Валеев 46), Савченко (Бровченко 81) - Гуськов (Гутти 55), Слободян, Мединский (Ковбаса 75) - Батальский.

Черноморец: Паламарчук - Зубейко, Микицей, Лиховидько - Велев (Стрижак 68), Клименко, Хамелюк (Яловенко 51), Слинкин - Брагару (Янаков 46), Штогрин (Сикорский 51), Авагимян.

Предупреждения: Федоривский, Савченко, Мединский, Батальский - Микицей, Брагару, Клименко.

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Теги: Первая лига, футбол, результаты
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