Шахтер сыграет вторым составом с Колосом

Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

В рамках 31-го тура УПЛ донецкий Шахтер проведет поединок против Колоса.

Главные тренера команд определились со стартовыми составами на игру. Стоит отметить, что донецкий клуб сыграют вторым составом против ковалевского клуба.

Шахтер: Трубин - Вакула, Витао, Хочолава, Сиприано - Пихаленок, Майкон, Антонио - Мудрик, Тайсон - Сикан.

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Додо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Бондаренко, Мораес.

⚒ Состав «Шахтера» на матч с «Колосом» в Киеве.



Следите за игрой #ШахтерКолос в матч-центре: https://t.co/4VJWijMy7D.



Смотрите ТВ-трансляцию на канале «Футбол 1». pic.twitter.com/J73oEN6T5r — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 15, 2020

Колос: Кучеренко - Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец - Задоя, Костышин, Смирний, Антюх, Морозко - Бондаренко.

Запасные: Волынец, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокин, Ориховський, Данфа, Сенько.

Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.