Шахтер сыграет вторым составом с Колосом
В рамках 31-го тура УПЛ донецкий Шахтер проведет поединок против Колоса.
Главные тренера команд определились со стартовыми составами на игру. Стоит отметить, что донецкий клуб сыграют вторым составом против ковалевского клуба.
Шахтер: Трубин - Вакула, Витао, Хочолава, Сиприано - Пихаленок, Майкон, Антонио - Мудрик, Тайсон - Сикан.
Запасные: Шевченко, Матвиенко, Додо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Бондаренко, Мораес.
⚒ Состав «Шахтера» на матч с «Колосом» в Киеве.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 15, 2020
Следите за игрой #ШахтерКолос в матч-центре: https://t.co/4VJWijMy7D.
Смотрите ТВ-трансляцию на канале «Футбол 1». pic.twitter.com/J73oEN6T5r
Колос: Кучеренко - Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец - Задоя, Костышин, Смирний, Антюх, Морозко - Бондаренко.
Запасные: Волынец, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокин, Ориховський, Данфа, Сенько.
Дебют @71kucher71 та поява @senko_kirill_10 в заявці ⠀ Наша 11-ка👇🏻 ⠀ Стартовий склад: Кучеренко, Єфремов, Максименко, Парамонов, Ємець, Задоя, Костишин, Смирний, Антюх, Морозко, Бондаренко. ⠀ Запасні: Волинець, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокін, Оріховський, Данфа, Сенько. ⠀ #ШахтарКолос #пишемоісторіюразом #koloskovalivka
Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.
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