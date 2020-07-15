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Шахтер сыграет вторым составом с Колосом

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Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
ФК Шахтер Донецк

В рамках 31-го тура УПЛ донецкий Шахтер проведет поединок против Колоса.

Главные тренера команд определились со стартовыми составами на игру. Стоит отметить, что донецкий клуб сыграют вторым составом против ковалевского клуба.

Шахтер: Трубин - Вакула, Витао, Хочолава, Сиприано - Пихаленок, Майкон, Антонио - Мудрик, Тайсон - Сикан.

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Додо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Бондаренко, Мораес.

Колос: Кучеренко - Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец - Задоя, Костышин, Смирний, Антюх, Морозко - Бондаренко.

Запасные: Волынец, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокин, Ориховський, Данфа, Сенько.

Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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Теги: Шахтер Донецк, Колос, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, стартовые составы
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