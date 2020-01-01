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Шахтер проведет спарринг против Вереса в преддверии Лиги Европы

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Поединок состоится 30 июля.
Шахтер - Верес
Шахтер - Верес
ФК Шахтер Донецк

Шахтер проведет спарринг с Вересом, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба команды, “горняки“ выйдут на матч основным составом, чтобы подготовиться к поединку с Вольфсбургом в рамках 1/8 Лиги Европы. Ровенский клуб будет готовиться к плей-офф за право сыграть в Первой лиге.

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“О возможности проведения этой игры я лично договаривался с Дарио Срной. Шахтер предложил нам такой вариант, и отказываться от такой возможности - грех. Переговоры продолжались довольно долго.

Потому что перед этим поединком наша команда будет вынуждена вновь пройти медицинское тестирование. Буквально сегодня мы согласовали все детали договоренности“, - заявил главный тренер Вереса Юрий Вирт.

Отметим, что поединок состоится 30-го июля при пустых трибунах на НСК Олимпийский.

Ранее стало известно, где состоится ответный матч Шахтер - Вольфсбург.

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Теги: Шахтер Донецк, товарищеский матч, футбол
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