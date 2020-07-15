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УАФ презентовала новую форму сборной Украины

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Дизайн экипировки навеян традиционной украинской вышивки.
УАФ презентовала новую форму сборной Украины
УАФ презентовала новую форму сборной Украины
УАФ

Украинская ассоциация футбола и компания Joma представили публике новую форму национальной сборной Украины, в которой команда начнет выступать уже осенью в Лиге наций.

Как сообщает пресс-служба УАФ, экипировка выполнена в традиционных цветах - желтом с синими вставками (домашний комплект) и синем с желтыми вставками (гостевая форма).

"Этот дизайн воплотил последние инновации: новый дизайн с сублимированной печатью в передней части футболки, которая имеет темный оттенок, навеян традициями украинской вышивки.

Прочные швы, сетчатая ткань по бокам с использованием инновационной технологии DRY MX для контроля влажности тела - эти детали только подчеркивают особое отношение производителя к качеству новой экипировки, в котором будет играть сборная Украины", - говорится в заявлении УАФ.

Источник также отмечает, что стоимость одной футболки составляет 1450 гривен.

Напомним, свой первый матч в Лиге наций подопечные Шевченко проведут против Швейцарии 3 сентября. Вашему вниманию полное расписание игр сборной Украины.

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Теги: сборная Украины по футболу, УАФ, футбол, экипировка, форма, сборная Украины
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