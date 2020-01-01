VAR будут использовать в Первой лиге

ФИФА поддержала инициативу Украинской ассоциации футбола.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что в Первой лиге Украины будет работать система VAR.

“Новое футбольное достижения Украины! ФИФА поддержала мою инициативу и дала согласие на использование VAR в матчах Первой лиги уже со следующего тура.

Это очень важное решение, учитывая бешеную конкуренцию, которая сейчас идет в Первой лиге за выход в УПЛ. Аж восемь команд борются за первые места! Поэтому цена ошибки, в том числе и судейской, очень велика. VAR поможет минимизировать вероятность их допущения.

Спасибо за это Комитету арбитров во главе с Лучано Лучи и коллегам из ФИФА!“ - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Отметим, что в УПЛ VAR используют лишь на двух матчах в каждом туре. Только пять рефери имеют специальную лицензию для работы с системой.