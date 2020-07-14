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Ворскла доиграет сезон молодежным составом

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Основа уже отправилась в отпуск.
Юрий Максимов
Юрий Максимов
ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал о планах команды на конец текущего сезона.

“Что касается оставшихся матчей в чемпионате, то доигрывать мы будем молодежным составом. Мы отпустили в отпуск практически всех основных футболистов, чтобы посмотреть в деле перспективных ребят, которых в Ворскле хватает.

Нужно понимать, на кого мы сможем рассчитывать в будущем, кого брать на сборы. Мы уже думаем о следующем сезоне“, - цитирует специалиста zbirna.com.

Отметим, что Ворскла претендует на участие в плей-офф за еврокубки.

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Теги: футбол, Юрий Максимов, Ворскла, чемпионат Украины, УПЛ
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