Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Форвард Олимпика: Уровень игроков в УПЛ намного выше, чем в Исландии и Южной Корее

Комментариев: 0
Шахаб Захеди отметил, что у каждой команды в чемпионате Украины есть свой стиль.
Шахаб Захеди
Шахаб Захеди
ФК Олимпик Донецк

Нападающий Олимпика Шахаб Захеди высказался об уровне чемпионата Украины.

“По сравнению с другими командами, где я играл в Исландии и Южной Корее, уровень УПЛ намного выше. То же могу сказать и о футболистах.

Во-вторых, скорость игры. Атака одной команды сменяется атакой второй. Мяч никогда не держится в центре поля. В вашем чемпионате тяжело придерживаться одного стиля игры. Наоборот нужно подстраиваться под соперника.

Если взять первую пятерку, чувствуется разница. Но не могу сказать, что другие команды намного слабее. Помню матч против Львова. Считал, что игра нам будет даваться легко, но они сыграли очень серьезно и создали много проблем нашей защите.

У каждой команды свой стиль. Кто-то любит тики-таку, кто-то длинные передачи, кто-то делает упор на физику“, - заявил игрок в эфире Футбольного формата.

Напомним, Захеди перешел в Олимпик в августе 2019 года.

Поделись:
Теги: футбол, Олимпик, Шахаб Захеди, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь