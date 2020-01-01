Форвард Олимпика: Уровень игроков в УПЛ намного выше, чем в Исландии и Южной Корее

Шахаб Захеди отметил, что у каждой команды в чемпионате Украины есть свой стиль.

Нападающий Олимпика Шахаб Захеди высказался об уровне чемпионата Украины.

“По сравнению с другими командами, где я играл в Исландии и Южной Корее, уровень УПЛ намного выше. То же могу сказать и о футболистах.

Во-вторых, скорость игры. Атака одной команды сменяется атакой второй. Мяч никогда не держится в центре поля. В вашем чемпионате тяжело придерживаться одного стиля игры. Наоборот нужно подстраиваться под соперника.

Если взять первую пятерку, чувствуется разница. Но не могу сказать, что другие команды намного слабее. Помню матч против Львова. Считал, что игра нам будет даваться легко, но они сыграли очень серьезно и создали много проблем нашей защите.

У каждой команды свой стиль. Кто-то любит тики-таку, кто-то длинные передачи, кто-то делает упор на физику“, - заявил игрок в эфире Футбольного формата.

Напомним, Захеди перешел в Олимпик в августе 2019 года.