Львову позволили проводить матчи на своем стадионе
Львовяне проводили домашние матчи в Днепре и Тернополе из-за вспышки коронавируса.
Львов сможет провести оставшиеся матчи чемпионата Украины на своем домашнем стадионе Украины.
Как сообщает официальный сайт львовского клуба, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила клубу вернуться в родные стены.
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Напомним, из-за вспышки коронавируса во Львове команда проводила домашние матчи в Днепре и Тернополе, но ситуация улучшилась и команда может вернуться в родной город, где проведет матчи против Олимпика и Мариуполя.
Отметим, что на данный момент Львов занимает 11-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 24 очка.
Ранее сообщалось, что львовские Карпаты исключили из УПЛ.
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