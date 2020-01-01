Львову позволили проводить матчи на своем стадионе

Львовяне проводили домашние матчи в Днепре и Тернополе из-за вспышки коронавируса.

ПФК Львов будет играть на своем стадионе ПФК Львов

Львов сможет провести оставшиеся матчи чемпионата Украины на своем домашнем стадионе Украины.

Как сообщает официальный сайт львовского клуба, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила клубу вернуться в родные стены.

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Напомним, из-за вспышки коронавируса во Львове команда проводила домашние матчи в Днепре и Тернополе, но ситуация улучшилась и команда может вернуться в родной город, где проведет матчи против Олимпика и Мариуполя.

Отметим, что на данный момент Львов занимает 11-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 24 очка.

Ранее сообщалось, что львовские Карпаты исключили из УПЛ.