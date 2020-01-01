Шахтер проявляет интерес к нападающему катарского клуба

Альмоез Али может перебраться в чемпионат Украины.

Донецкий Шахтер заинтересовался в трансфере нападающего катарского Аль-Духайля Альмоеза Али.

Как сообщает Transfermarktweb, услугами 23-летнего игрока интересуются несколько клубов из Европы, среди которых Локомотив, Галатасарай и Базель.

Также источник утверждает, что ранее Али отказался от предложений ЛАСКа и Тоттенхэма, при этом "шпорам" он отказал, так как считает, что в Лондоне хотят его заполучить, чтобы в будущем перепродать.

В нынешнем сезоне форвард отыграл за Аль-Духайль 16 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. По оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 2,4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что три лидера Шахтера отправились в отпуск до завершения сезона-2019/20.