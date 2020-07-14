Защитник Зари согласовал контракт с Андерлехтом

Соглашение рассчитано на четыре года.

Защитник Зари Богдан Михайличенко в скором времени может стать игроком Андерлехта.

По информации Voetbal Belgie, украинец уже согласовал трансфер с "пурпурно-белыми". Его контракт будет рассчитан на четыре гола, а бельгийцы заплатят за переход 23-летнего игрока 500 тысяч евро.

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Отметим, что Михайличенко стал игроком Зари летом 2018 года, перейдя из киевского Динамо. В нынешнем сезоне он провел 33 матча за луганский клуб, в которых забил три гола и отдал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что луганская Заря поднялась на второе место в турнирной таблице УПЛ.