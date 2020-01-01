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Монзуль обслужит матч Динамо - Заря в рамках 31-го тура УПЛ

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Стали известны судейские назначения на ближайший тур чемпионата Украины.
Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль
Getty Images

В среду, 15 июля, и четверг, 16 июля, состоятся матчи 31-го тура чемпионата Украины. Комитет арбитров УАФ уже определил судей, которые обслужат поединки этого тура.

Как сообщает пресс-служба УАФ, в центральном матче тура Динамо - Заря главным арбитром назначена Екатерина Монзуль, которая после возобновления чемпионата отработала уже на трех матчах киевлян и одной игре Зари. Арбитром VAR назначен Виталий Романов.

Судейские назначения на 31-й тур УПЛ:

15 июля (среда)

  • 19:00 Шахтер - Колос - Александр Шандор (Львов)

16 июля (четверг)

  • 17:00 Ворскла - Мариуполь - Дмитрий Кривушкин (Харьков)
  • 17:00 Львов - Олимпик - Денис Шурман (Киевская область)
  • 19:00 Десна - Александрия - Максим Козыряцкий (Запорожье)
  • 19:00 Динамо - Заря - Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR - Виталий Романов (Днепр)

Ранее сообщалось, что луганская Заря обвинила украинских арбитров в несправедливом отношении к клубу. В число "обвиняемых" также попали Екатерина Монзуль и Виталий Романов.

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Теги: Екатерина Монзуль, Динамо, Динамо Киев, Заря, чемпионат Украины по футболу, судейство, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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