Монзуль обслужит матч Динамо - Заря в рамках 31-го тура УПЛ
Стали известны судейские назначения на ближайший тур чемпионата Украины.
В среду, 15 июля, и четверг, 16 июля, состоятся матчи 31-го тура чемпионата Украины. Комитет арбитров УАФ уже определил судей, которые обслужат поединки этого тура.
Как сообщает пресс-служба УАФ, в центральном матче тура Динамо - Заря главным арбитром назначена Екатерина Монзуль, которая после возобновления чемпионата отработала уже на трех матчах киевлян и одной игре Зари. Арбитром VAR назначен Виталий Романов.
Судейские назначения на 31-й тур УПЛ:
15 июля (среда)
- 19:00 Шахтер - Колос - Александр Шандор (Львов)
16 июля (четверг)
- 17:00 Ворскла - Мариуполь - Дмитрий Кривушкин (Харьков)
- 17:00 Львов - Олимпик - Денис Шурман (Киевская область)
- 19:00 Десна - Александрия - Максим Козыряцкий (Запорожье)
- 19:00 Динамо - Заря - Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR - Виталий Романов (Днепр)
Ранее сообщалось, что луганская Заря обвинила украинских арбитров в несправедливом отношении к клубу. В число "обвиняемых" также попали Екатерина Монзуль и Виталий Романов.
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