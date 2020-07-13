Санжар: Будущего у Карпат абсолютно нет

Команда продолжает тренироваться.

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился мнением об исключении львовского клуба из УПЛ.

“У нас не было разговора с Олегом Смалийчуком. Сейчас мы в подвешенном состоянии. Ждем, что должен состояться этот разговор, во время которого нам скажут, какая у нас ситуация, какое будущее, тогда все прояснятся.

Представления будущего Карпат абсолютно нет. Нам сложно тренироваться, когда нет матчей. Когда ты просто тренируешься. Несмотря на это, молодые игроки должны тренироваться, чтобы завтра быть сильнее, развиваться и быть конкурентоспособными в дальнейшем“, - заявил наставник в эфире Футбол NEWS.

Отметим, что Карпаты обратились ко второму владельцу клуба.