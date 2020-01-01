Стало известно, где может состояться матч за Суперкубок Украины

Шахтер и Динамо разыграют трофей.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, где может состояться матч за Суперкубок Украины.

“Киев для Суперкубка в нынешней ситуации - самый оптимальный вариант. И не только из-за того, что чемпион страны и обладатель Кубка базируются в Киеве.

Вся причина в том, что сразу после матча за Суперкубок главный тренер национальной команды Андрей Шевченко сможет заполучить в свое распоряжение сборников из Шахтера и Динамо, чтобы начать подготовку к матчу сборной Украины против Швейцарии“, - приводит слова директора Meta-raitings.

Ранее сообщалось, что Карпаты исключили из УПЛ.