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Баранка: Стимулирование результатов матчей третьей стороной - это нарушение

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Команды будут нести наказание за стимуляцию команд.
Франческо Баранка
Франческо Баранка
УАФ

Глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка выступил с заявлением о стимулирования результатов футбольных матчей третьими командами.

“Недавно некоторые профессиональные клубы были удивлены существованием в Дисциплинарных правилах УАФ положений о запрете стимулирования участников матча третьими командами и заявили о существовании выборочного правосудия.

В связи с этим комитет по этике и честной игре сообщает, что в 2019 году внес предложения в Исполнительный комитет УАФ по приведению ст. 20 Дисциплинарных правил УАФ “Манипулирование результатами матча“ в соответствие с аналогичной статьей Дисциплинарного регламента УЕФА.

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После принятия соответствующего решения исполкома и обновления этих и других положений ст. 20 Дисциплинарных правил УАФ комитет начал активный мониторинг нарушений из перечня данной статьи.

Комитет признает неосведомленность большинства клубов в существовании данного правила, что не освобождает от ответственности, и призывает ознакомиться с новой редакцией ст. 20 Дисциплинарных правил УАФ.

Комитет настаивает, что финансовое или любое другое стимулирования третьей командой участников матча с целью достижения им благоприятного турнирного положения, является нарушением Кодекса этики и честной игры УАФ, Дисциплинарных правил УАФ, аналогичных дисциплинарных положений УЕФА и ФИФА. Комитет также отмечает, что несообщение о достоверно известных фактах такого влияния приравнивается к самому нарушению.

В случае выявления, такие факты станут предметом расследования комитета по этике и честной игре с последующей передачей материалов в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ“, - приводит слова функционера УАФ.

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Теги: Франческо Баранка, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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