Три лидера Шахтера досрочно отправились в отпуск

Игроки не помогут команде в последних матчах.

Футболисты донецкого Шахтера Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов отправились в отпуск после победы над Десной (4:2).

Жена Пятова Юлия опубликовала семейное фото с Борисполя перед вылетом в Анталию. Кроме того, вместе с ними в Турцию отправился Кривцов со своей семьей.

Что касается полузащитника “горняков“ Степаненко, то он вместе с семьей отправился путешествовать на машине по Украине.

Напомним, ранее в отпуск отправились Марлос, Николай Матвиенко и Жуниор Мораес.