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Три лидера Шахтера досрочно отправились в отпуск

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Игроки не помогут команде в последних матчах.
Пятов с семьей
Пятов с семьей
www.instagram.com/piatova/

Футболисты донецкого Шахтера Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов отправились в отпуск после победы над Десной (4:2).

Жена Пятова Юлия опубликовала семейное фото с Борисполя перед вылетом в Анталию. Кроме того, вместе с ними в Турцию отправился Кривцов со своей семьей.

Что касается полузащитника “горняков“ Степаненко, то он вместе с семьей отправился путешествовать на машине по Украине.

Напомним, ранее в отпуск отправились Марлос, Николай Матвиенко и Жуниор Мораес.

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Теги: Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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