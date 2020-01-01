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Защитник Десны: Будем бороться за вторую строчку до последнего

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Денис Фаворов не уверен, что его команда готова к Лиге чемпионов.
Денис Фаворов
Денис Фаворов
ФК Десна

Защитник Десны Денис Фаворов прокомментировал поражение от Шахтера (2:4) в 30 туре чемпионата Украины.

“Пропустили четыре гола, но моментами нам давалась игра. Где-то у нас была плохая концентрация, потому что пропустили два мяча за две минуты. Были индивидуальные ошибки. Возможно, еще рано нам в Лигу чемпионов. Сыграем еще два тура, а потом посмотрим турнирную таблицу и увидим, рано нам или нет.

Готовы ли продолжать борьбу за вторую строчку? Почему бы и нет. Не помню, что когда-то такое было, что за три тура до окончания сезона на втором месте была другая команда, а не Шахтер или Динамо. Если такой шанс предоставился, то почему бы им не воспользоваться. Будем бороться до последнего.

Не получилось забить Шахтеру на один гол больше. В целом, у нас была установка прессинговать их, не прижиматься к воротам. Я думаю, эти пропущенные голы из-за ошибок не позволили нам на равных вести борьбу“, - отметил футболист в программе Профутбол.

Смотрите также видео голов и обзор матча Десна - Шахтер.

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Теги: футбол, Десна, Денис Фаворов, чемпионат Украины, УПЛ
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