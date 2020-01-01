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Александрия - Динамо 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Команды не смогли выявить сильнейшего.

Александрия - Динамо: видео голов и обзор матча
Александрия - Динамо: видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

Динамо сыграло вничью с Александрией в матче 30 тура чемпионата Украины.

Дублем в составе киевлян отметился Вербич. Черниговская команда, в свою очередь, ответила дублем Третьякова, который два раза успешно реализовал пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча Александрия - Динамо:

Александрия - Динамо 2:2

Голы: Третьяков, 23 (с пенальти), 89 (с пенальти) - Вербич, 63, 75

Александрия: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецьков - Лучкевич (Задерака, 80), Банада, Гордиенко (Ковалец, 81), Третьяков - Ситало (Устименко, 30 (Шастал, 68)), Безбородько (Грицук, 68)

Динамо: Бойко - Кендзера, Шабанов, Сирота (Бурда, 24), Караваев - Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский - Цитаишвили (Цыганков, 46), Шапаренко, Де Пена (Буяльский, 61) - Русин (Вербич, 61)

Предупреждения: Бабогло, Ковалец - Сирота, Сидорчук, Цыганков, Андриевский, Караваев

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Теги: футбол, Александрия, Динамо, видео голов, обзор матча, чемпионат Украины, УПЛ
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