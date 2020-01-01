Десна - Шахтер 2:4 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Десна потерпела поражение от Шахтера в рамках 30 тура чемпионата Украины.
В середине первого тайма забили Соломон и Тете, а через некоторое время Гитченко сократил отставание в счете.
Во второй половине встречи команды снова обменялись голами: отметился Майкон, а потом Филиппов. На 69-й минуте Алан Патрик установил окончательный счет в поединке.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Шахтер:
Десна - Шахтер 2:4
Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 - Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 59, Алан Патрик, 69 (пен.)
Десна: Паст - Имереков, Гитченко, Тамм (Арвеладзе, 77) - Огиря - Фаворов, Домбровский, Тотовицкий (Будковский, 60), Западня (Мостовой, 60) - Кузик (Картушов, 60) - Филиппов (Хлебас, 83).
Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Витао, Болбат (Сиприано, 76) - Майкон (Маркос Антонио, 70), Степаненко - Тете (Мудрик, 81), Алан Патрик, Соломон (Тайсон, 70) - Фернандо (Сикан, 75).
Предупреждения: Мостовой
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