Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шаран: Мы доказали Динамо, что у нас есть характер

Комментариев: 1
Наставник Александрии считает результат матча закономерным.
Владимир Шаран
Владимир Шаран
ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ничью против Динамо (2:2) в рамках 30 тура чемпионата Украины.

“Мы настраивались только на победу, но рады и ничьей - так как сумели сравнять счет в конце матча. Люди говорили, что Александрия не будет играть в полную силу, так как им нечего терять. Мы им доказали, что у нас есть характер, самоотдача на футбольном поле, и мы сыграли в атакующий футбол с первых минут.

В этом поединке мы по другой схеме, с двумя нападающими. Из-за этого ярче смотрелись в первой половине до тех пор, пока не выпал Ситало. Я считаю, что результат матча закономерный, как Динамо хотело победить, так и мы“, - заявил Шаран в эфире телеканала Футбол.

Ранее матч прокомментировал Алексей Михайличенко.

Поделись:
Теги: футбол, Владимир Шаран, Александрия, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  12.07.2020, 23:29
Оценка:  0
гость
Динамо дно
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь