Шаран: Мы доказали Динамо, что у нас есть характер

Наставник Александрии считает результат матча закономерным.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ничью против Динамо (2:2) в рамках 30 тура чемпионата Украины.

“Мы настраивались только на победу, но рады и ничьей - так как сумели сравнять счет в конце матча. Люди говорили, что Александрия не будет играть в полную силу, так как им нечего терять. Мы им доказали, что у нас есть характер, самоотдача на футбольном поле, и мы сыграли в атакующий футбол с первых минут.

В этом поединке мы по другой схеме, с двумя нападающими. Из-за этого ярче смотрелись в первой половине до тех пор, пока не выпал Ситало. Я считаю, что результат матча закономерный, как Динамо хотело победить, так и мы“, - заявил Шаран в эфире телеканала Футбол.

Ранее матч прокомментировал Алексей Михайличенко.