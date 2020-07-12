Михайличенко - о ничьей с Александрией: Эмоции все тяжелее и тяжелее находить

Наставник киевлян отметил, что его команда должна была добиваться результата.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с Александрией (2:2).

"Эмоции все тяжелее и тяжелее находить. Хорошая игра с хорошим соперником. Построили игру по двум разным таймам, по двум разным сценариям.

Должны были добиваться результата. Но, к сожалению, мы на последних минутах не удержали счет, поэтому будем готовиться к Заре", - заявил специалист в эфире телеканала Футбол.

Ранее Заря поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, обыграв Колос.