Михайличенко - о ничьей с Александрией: Эмоции все тяжелее и тяжелее находить
Наставник киевлян отметил, что его команда должна была добиваться результата.
Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с Александрией (2:2).
"Эмоции все тяжелее и тяжелее находить. Хорошая игра с хорошим соперником. Построили игру по двум разным таймам, по двум разным сценариям.
Должны были добиваться результата. Но, к сожалению, мы на последних минутах не удержали счет, поэтому будем готовиться к Заре", - заявил специалист в эфире телеканала Футбол.
Ранее Заря поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, обыграв Колос.
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