Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Михайличенко - о ничьей с Александрией: Эмоции все тяжелее и тяжелее находить

Комментариев: 1
Наставник киевлян отметил, что его команда должна была добиваться результата.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с Александрией (2:2).

"Эмоции все тяжелее и тяжелее находить. Хорошая игра с хорошим соперником. Построили игру по двум разным таймам, по двум разным сценариям.

Должны были добиваться результата. Но, к сожалению, мы на последних минутах не удержали счет, поэтому будем готовиться к Заре", - заявил специалист в эфире телеканала Футбол.

Ранее Заря поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, обыграв Колос.

Поделись:
Теги: футбол, Алексей Михайличенко, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  12.07.2020, 22:54
Оценка:  0
гость
Леха уходи, ну тебя на х..у...й, ты добился 4 места?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь