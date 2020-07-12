Динамо сыграло вничью с Александрией

Подопечные Михайличенко упустили победу над соперником.

Динамо и Александрия сильнейшего не выявили ФК Динамо Киев

В рамках 30 тура чемпионата Украины Динамо разошлось миром с Александрией.

Первый гол забил Третьяков, который успешно реализовал пенальти. Во втором тайме Вербич оформил дубль и вывел киевлян вперед, но Третьяков сравнял счет в поединке.

Александрия - Динамо 2:2

Голы: Третьяков, 23 (с пенальти), 89 (с пенальти) - Вербич, 63, 75

Александрия: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецьков - Лучкевич (Задерака, 80), Банада, Гордиенко (Ковалец, 81), Третьяков - Ситало (Устименко, 30 (Шастал, 68)), Безбородько (Грицук, 68)

Динамо: Бойко - Кендзера, Шабанов, Сирота (Бурда, 24), Караваев - Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский - Цитаишвили (Цыганков, 46), Шапаренко, Де Пена (Буяльский, 61) - Русин (Вербич, 61)

Предупреждения: Бабогло, Ковалец - Сирота, Сидорчук, Цыганков, Андриевский, Караваев