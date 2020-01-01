Десна уступила Шахтеру и опустилась на четвертое место

Черниговская команда в напряженном поединке не смогла одержать победу.

Шахтер одержал победу над Десной в рамках 30 тура чемпионата Украины.

В середине первого тайма команды обменялись голами. Сначала Соломон и Тете забили два гола за минуту, а через несколько минут Гитченко сократил отставание в счете.

Во второй половине встречи точным ударом отметился Майкон, а потом Филиппов. На 69-й минуте Алан Патрик установил окончательный счет в поединке.

Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 - Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 59, Алан Патрик, 69 (пен.)

Десна: Паст - Имереков, Гитченко, Тамм (Арвеладзе, 77) - Огиря - Фаворов, Домбровский, Тотовицкий (Будковский, 60), Западня (Мостовой, 60) - Кузик (Картушов, 60) - Филиппов (Хлебас, 83).

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Витао, Болбат (Сиприано, 76) - Майкон (Маркос Антонио, 70), Степаненко - Тете (Мудрик, 81), Алан Патрик, Соломон (Тайсон, 70) - Фернандо (Сикан, 75).

Предупреждения: Мостовой