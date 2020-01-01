Олимпик разгромил Мариуполь

Приазовцы сумели только один раз ответить на четыре гола от соперника.

Олимпик сильнее Мариуполя ФК Мариуполь

Олимпик крупно обыграл Мариуполь в рамках 30 тура чемпионата Украины. По дублю в составе гостей оформили Завийский и Дегтярев. Гол престижа на счету Мишнева. Мариуполь - Олимпик 1:4

Голы: Мишнев, 65 - Завийский, 8, 30, Дегтярев, 14, 54 Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Яворский (Кащук, 46), Быков - Полегенько, Федорчук (Чех, 66), Игнатенко (Чурко, 46), Горбунов (Кирюханцев, 66) - Мишнев - Топалов (Путря, 76), Кулаков Олимпик: Альими - Кравченко, Зотько (Лукьянчук, 68), Литвин, Снурницын - Завийский (Политыло, 59), Вербный (Гошкодеря, 59), Кравчук - Чогадзе, Романовский (Балашов, 69) - Дегтярев (Шахаб, 68) Предупреждение: Литвин

Александра Колесникова