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Олимпик разгромил Мариуполь

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Приазовцы сумели только один раз ответить на четыре гола от соперника.
Олимпик сильнее Мариуполя
Олимпик сильнее Мариуполя
ФК Мариуполь

Олимпик крупно обыграл Мариуполь в рамках 30 тура чемпионата Украины.

По дублю в составе гостей оформили Завийский и Дегтярев. Гол престижа на счету Мишнева.

Мариуполь - Олимпик 1:4
Голы: Мишнев, 65 - Завийский, 8, 30, Дегтярев, 14, 54

Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Яворский (Кащук, 46), Быков - Полегенько, Федорчук (Чех, 66), Игнатенко (Чурко, 46), Горбунов (Кирюханцев, 66) - Мишнев - Топалов (Путря, 76), Кулаков

Олимпик: Альими - Кравченко, Зотько (Лукьянчук, 68), Литвин, Снурницын - Завийский (Политыло, 59), Вербный (Гошкодеря, 59), Кравчук - Чогадзе, Романовский (Балашов, 69) - Дегтярев (Шахаб, 68)

Предупреждение: Литвин

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Теги: футбол, Мариуполь, Олимпик, чемпионат Украины, УПЛ
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