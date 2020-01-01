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Карпаты обратились ко второму владельцу клуба

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Львовяне попросили компанию помочь команде или продать свою долю.
ФК Карпаты
ФК Карпаты
УАФ

Карпаты опубликовали открытое письмо к компании Krisal Holdings LTD, которая является вторым совладельцем клуба и которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

“На данный момент нецелесообразно смотреть в прошлое и считать инвестированные средства обеими компаниями-владельцами клуба. Карпаты в большой беде: долги, накопленные в течение последних лет, поставили под угрозу существование клуба. Однако восстановление коммуникации между компаниями Mendil Limited и Krisal Holdings LTD - единственная и последняя реальная возможность сохранить легендарный клуб для украинского футбола, развивать его и вывести на самоокупаемость.

Компания Mendil Limited готова взять на себя обязательства в течение определенного времени погасить все накопленные долги Карпат, чтобы успешно пройти аттестацию на участие команды в следующем сезоне в Первой лиге. Если компания Krisal Holdings LTD не хочет участвовать в дальнейшем функционировании ФК Карпаты, она может предложить условия передачи или продажи своей доли“, - сказано в заявлении на официальном сайте львовского клуба.

Напомним, ранее Карпаты исключили из УПЛ.

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Теги: футбол, Карпаты, чемпионат Украины, УПЛ
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