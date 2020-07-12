Форвард Динамо презентовал свой первый роман

Фран Соль признался, что писал всю жизнь.

Нападающий иевского Динамо Фран Соль написал свой первый роман, который получил название "Мадрид 2035". Об этом сообщает Marca.

"Я всю жизнь писал, хотя об этом никто не знал. Примерно год назад я решился придать форму заметкам, которые я писал в течение нескольких лет.

В романе речь идет о бывшем элитном спортсмене, который проходит через ряд приключений, получает опыт от людей, с которыми встречается, и мест, где бывает. Книга называется Мадрид 2035", потому я люблю этот город, а действие романа происходит в будущем.

Это мое хобби, я сочетаю его с профессиональной карьерой.Я получаю хорошие отзывы, так что могу объединить другие записи в еще одну историю", - заявил футболист на презентации.

Книгу Франа Соля уже можно купить на Amazon, где ее стоимость - 12,34 евро (около 376 грн). Издание на испанском языке.

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