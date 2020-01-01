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Днепр-1 - ПФК Львов 3:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Днепр-1 вырвал победу в самом конце поединка, забив два гола.

Днепр-1 - ПФК Львов: видео голов
Днепр-1 - ПФК Львов: видео голов
ПФК Львов

В матче 30-го тура чемпионата Украины Днепр-1 в напряженной борьбе вырвал победу над ПФК Львов со счетом 3:2.

Уже к 19-й минуте хозяева поля проигрывали со счетом 0:2, но сумели отыграть один мяч. Во второй половине встречи Львов остался вдесятером, и под конец матча Днепр-1 забил дважды, вырвал победу.

Таким образом, Днепр-1 продолжает лидировать в Группе II, увеличив свое преимущество над Мариуполем до 7 очков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Львов:

Днепр-1 - ПФК Львов 3:2
Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 - Ренан, 6, 19.

Днепр-1: Клищук - Чичиков, Логинов, Лопыренок (Сваток, 46), Цуриков - Кравченко - Коркишко (Назаренко, 57), Ди Франко (Булеца, 57), Вакулко (Когут, 57) - Супряга - Хобленко (Полевой, 90+2).

ПФК Львов: Сарнавский - Кравчук (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу - Сабино - Шина, Богунов (Недоля, 90), Татарков - Ренан (Клименчук, 61), Яковелли (Фелипе, 71).

Предупреждения: Сабино - Ди Франко, Лопыренок.

На 56-й минуте был удален Рафаэль Сабино (ПФК Львов) (второе предупреждение).

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