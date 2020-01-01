Днепр-1 вырвал победу над Львовом, отыграв два мяча в конце матча

Подопечные Михайленко сумели отыграться в последние 10 минут поединка.

В матче 30-го тура чемпионата Украины Днепр-1 в напряженной борьбе вырвал победу над ПФК Львов.

Для хозяев поля поединок начался весьма неудачно - уже на 6-й минуте Ренан отправил мяч в ворота Днепра, а на 19-й минуте оформил дубль. Впрочем, через 6 минут Супряга отыграл один мяч.

Во второй половине встречи Днепр-1 получил преимущество - Рафаэль Сабино получил вторую желтую карточку и оставил команду вдесятером. Этим и воспользовались подопечные Михайленко - на 83-й минуте свой второй гол забил Супряга, а через три минуты Хобленко вырвал победу.

Таким образом, Днепр-1 продолжает лидировать в Группе II, увеличив свое преимущество над Мариуполем до 7 очков.

Днепр-1 - ПФК Львов 3:2

Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 - Ренан, 6, 19.

Днепр-1: Клищук - Чичиков, Логинов, Лопыренок (Сваток, 46), Цуриков - Кравченко - Коркишко (Назаренко, 57), Ди Франко (Булеца, 57), Вакулко (Когут, 57) - Супряга - Хобленко (Полевой, 90+2).

ПФК Львов: Сарнавский - Кравчук (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу - Сабино - Шина, Богунов (Недоля, 90), Татарков - Ренан (Клименчук, 61), Яковелли (Фелипе, 71).

Предупреждения: Сабино - Ди Франко, Лопыренок.

На 56-й минуте был удален Рафаэль Сабино (ПФК Львов) (второе предупреждение).