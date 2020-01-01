Колос - Заря 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Луганчане уверенно обыграли ковалевский Колос.

Колос - Заря: видео голов ФК Колос

В матче 30-го тура чемпионата Украины луганская Заря на выезде обыграла Колос, отправив два безответных гола в ворота соперника.

Дубль в этом противостоянии оформил полузащитник луганчан Владислав Кочергин, который забил на 9-й и 45+2-й минутах встречи.

Эта победа позволила команде Скрипника подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ, однако в воскресенье, 12 июля, свои поединки проведут Десна и Динамо, которые также ведут борьбу за серебряные медали чемпионата.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Заря:

Колос - Заря 0:2

Голы: Кочергин, 9, 45+2

Колос: Волынец - Зозуля, Гавриш, Петров, Черноморец - Милько (Задоя, 75), Богданов - Морозко (Хомченовский, 68), Смирный, Кожушко (Антюх, 46) - Лысенко (Бондаренко, 75).

Заря: Мацапура - Тымчик (Каменюка, 79), Вернидуб, Абу Ханна (Хомченовский, 22), Михайличенко (Цыганикс, 55) - Цвек - Юрченко, Леднев, Кочергин (Громов, 55) - Перович, Кабаев (Лунев, 78).

Предупреждения: Лысенко, Богданов, Черноморец - Леднев, Хомченовский.