Заря поднялась на второе место, обыграв Колос

Луганский клуб забил два безответных гола в ворота соперника.

В рамках 30-го тура чемпионата Украины луганская Заря на выезде обыграла Колос со счетом 2:0.

Дублем в этом поединке отметился полузащитник луганского клуба Владислав Кочергин На 9-й минуте он отправил мяч в сетку после паса Юрченко, а под занавес первого тайма точным ударом удвоил преимущество Зари.

Стоит отметить, что в середине первого тайма защитника Зари Жоэля Абу Ханну заменили - футболист получил солнечный удар.

Таким образом, подопечные Виктора Скрипника имеют в своем активе 57 очков, что позволяет им подняться на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, однако впереди матчи Десны и Динамо, которые определят окончательные места команд после 30-го тура.

Колос - Заря 0:2

Голы: Кочергин, 9, 45+2

Колос: Волынец - Зозуля, Гавриш, Петров, Черноморец - Милько (Задоя, 75), Богданов - Морозко (Хомченовский, 68), Смирный, Кожушко (Антюх, 46) - Лысенко (Бондаренко, 75).

Заря: Мацапура - Тымчик (Каменюка, 79), Вернидуб, Абу Ханна (Хомченовский, 22), Михайличенко (Цыганикс, 55) - Цвек - Юрченко, Леднев, Кочергин (Громов, 55) - Перович, Кабаев (Лунев, 78).

Предупреждения: Лысенко, Богданов, Черноморец - Леднев, Хомченовский.