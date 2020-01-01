Защитника Зари заменили в матче против Колоса из-за солнечного удара

Жоэль Абу Ханна упал на газон в середине первого тайма.

В матче 30-го тура чемпионата Украины Колос принимает луганскую Зарю.

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Во время поединка произошел инцидент с защитником луганского клуба Жоэлем Абу Ханной. На 22-й минуте футболист упал на газон из-за полученного солнечного удара. Ему немедленно оказали медицинскую помощь, после чего центрбека заменили на Дмитрия Хомченовского.

Отметим, что на данный момент Заря ведет в поединке со счетом 2:0 благодаря дублю Владислава Кочергина.

Ранее сообщалось, что Марсело выбыл до конца сезона в чемпионате Испании.