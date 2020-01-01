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Динамо огласило список игроков, которые отправились на матч против Александрии

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Тренерский штаб взял с собой 21-го футболиста.
Стала известна заявка Динамо на матч против Александрии
Стала известна заявка Динамо на матч против Александрии
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сыграет на выезде с Александрией в рамках 30-го тура чемпионата Украины.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда уже отправилась в Александрию. Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко на предстоящий поединок взял с собой 21-го футболиста.

Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Бурда, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Бенито;

Нападающие: Каргбо, Русин.

Отмечается, что в матче против Александрии по разным причинам не сыграют Виталий Миколенко, Фран Соль, Мохаммед Кадири и Йосип Пиварич. Все эти игроки остались в Киеве.

Напомним, на сегодняшний день Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице, а Александрия уже точно финиширует на пятой строчке.

Матч Александрия - Динамо состоится в воскресенье, 12 июля, в 19:30 по киевскому времени. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Александрия, чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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