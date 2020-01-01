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Игроки Динамо прошли очередное тестирование на коронавирус

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Результаты всех ПЦР-тестов оказались отрицательными.
Игроки Динамо получили результаты ПЦР-тестов
Игроки Динамо получили результаты ПЦР-тестов
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в четверг, 9 июля, прошло очередное тестирование на коронавирус, и теперь медицинский штаб получил ответы.

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Как сообщает пресс-служба киевлян, результаты всех футболистов, тренеров и персонала, работающего с первой командой, оказались отрицательными.

Отметим, что в соответствии с медицинским протоколом УПЛ, киевляне проходят тестирование на COVID-19 каждые 14 дней.

Теперь Динамо отправится в Александрию, где завтра, 12 июля, проведет матч 30-го тура чемпионата Украины против Александрии.

Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами букмекеров на этот поединок.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, тестирование, коронавирус, COVID-19
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