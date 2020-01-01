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Днепр-1 - Львов: видео онлайн-трансляция матча УПЛ

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Днепр-1 и Львов сыграют в матче 30-го тура чемпионата Украины. Следите за этим противостоянием в видео онлайн-трансляции.

Днепр-1 - Львов: видео онлайн-трансляция
Днепр-1 - Львов: видео онлайн-трансляция
ПФК Львов

В рамках 30-го тура чемпионата Украины Днепр-1 примет Львов и попытается закрепиться за седьмой строчке в турнирной таблице.

Львов совсем недавно получил нового главного тренера, однако это пока не принесло команде положительного результата.

Видео онлайн-трансляция матча Днепр-1 - Львов начнется сегодня, 11 июля, в 19:30 по киевскому времени:

Ранее сообщалось, что УПЛ опубликовала расписание матчей 31-го и 32-го туров.

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