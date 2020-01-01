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Пятов: Я буду рад пропускать в каждом матче, если мы выиграем Лигу Европы

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Донецкий клуб будет бороться за трофей.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Getty Images

Капитан донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился ожиданием от ответного матча с Вольфсубргом в рамках 1/8 Лиги Европы.

"Полагаю, Вольфсбург сделал о нас выводы, поэтому не знаю, как будет развиваться ответная встреча. Но в то время мы имели представление о своих преимуществах: мы быстрее, наши бразильские исполнители понимают, как выигрывать единоборства, - воспользовались ими, и сделали это довольно хорошо.

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Однако нам все еще нужно было забить один или два гола, чтобы приблизиться к тому, к чему стремились“, - рассказал игрок пресс-службе “горняков.

Пятов также поделился мнением о том, что донецкий клуб пропускает 26 матчей подряд в рамках еврокубков.

“Меня это не беспокоит. Если мы выиграем Лигу Европы и пропустим в каждом матче, я буду только счастлив! Конечно, я голкипер и хочу держать ворота на замке, как и любой другой. Игра на ноль для вратаря - лучший показатель его выступлений.

Тем не менее я также понимаю, что стандарты в Европе намного выше, чем в Украине, и сложнее оставить ворота сухими. Иногда я виноват, иногда мои товарищи по команде, но это наша коллективная проблема. Так что, дай Бог, мы наконец-то сможем не пропустить в ближайших матчах“, - отметил Андрей.

Ранее Пятов заявил, что “горняки“ отдадут все силы, чтобы пробиться в 1/4 Лиги Европы.

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Теги: Андрей Пятов, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, Лига Европы, футбол
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Источник: shakhtar.com

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