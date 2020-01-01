Александрия - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Александрия сыграет с Динамо в рамках 30-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 12 июля, Александрия проведет домашний поединок с Динамо в рамках 30-го тура чемпионата Украины. Матч состоится стадионе на КСК Ника.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является киевский клуб.

Так, в компании William Hill принимают ставки на подопечных Шарана с коэффициентом 5.00, в то время как победу гостей оценили в 1.52. На ничью здесь поставить с коэффициентом 4.75.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из bet365. На победу Александрии можно поставить с коэффициентом 5.50, а на триумф Динамо - 1.50. Ничью здесь оценили в 4.00.

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.