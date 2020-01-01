Десна - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ
Десна примет Шахтер в рамках 30-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
В воскресенье, 12 июля, Десна проведет домашний поединок с Шахтером в рамках 30-го тура чемпионата Украины. Матч состоится в Чернигове на стадионе Юрия Гагарина.
По мнению букмекеров, фаворитом матча является донецкий клуб.
Так, в компании bet365 на победу черниговского коллектива можно поставить с коэффициентом 2.70, в то время как триумф подопечных Каштру оценили в 2.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.
Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.
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