Десна - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Десна примет Шахтер в рамках 30-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 12 июля, Десна проведет домашний поединок с Шахтером в рамках 30-го тура чемпионата Украины. Матч состоится в Чернигове на стадионе Юрия Гагарина.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является донецкий клуб.

Так, в компании bet365 на победу черниговского коллектива можно поставить с коэффициентом 2.70, в то время как триумф подопечных Каштру оценили в 2.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.