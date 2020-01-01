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Десна - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Десна примет Шахтер в рамках 30-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Десна - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров
Десна - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 12 июля, Десна проведет домашний поединок с Шахтером в рамках 30-го тура чемпионата Украины. Матч состоится в Чернигове на стадионе Юрия Гагарина.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является донецкий клуб.

Так, в компании bet365 на победу черниговского коллектива можно поставить с коэффициентом 2.70, в то время как триумф подопечных Каштру оценили в 2.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Десна, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт
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