Смайличук поставил яркую точку в конфликте с Рухом

Функционер намерен не ссориться с львовским клубом.

Владелец Карпат Олег Смалийчук прокомментировал информацию о том, что он лично финансово стимулирует команд Первой лиги за победу над Рухом.

Функционер в Instagram опубликовал пост, который показывает его позицию по отношению к Руху.

“Ни Гриша (Григорий Козловский, владелец Руха - прим.ред.), ни Рух мне не враги. Больше ничего никому не предлагаю. Точка“.

Ранее сообщалось, что Смалийчук предлагал полмиллиона гривен каждому, кто обыграет Рух.