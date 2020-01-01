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Смайличук поставил яркую точку в конфликте с Рухом

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Функционер намерен не ссориться с львовским клубом.
Олег Смалийчук,
Олег Смалийчук,
ФК Карпаты Львов

Владелец Карпат Олег Смалийчук прокомментировал информацию о том, что он лично финансово стимулирует команд Первой лиги за победу над Рухом.

Функционер в Instagram опубликовал пост, который показывает его позицию по отношению к Руху.

“Ни Гриша (Григорий Козловский, владелец Руха - прим.ред.), ни Рух мне не враги. Больше ничего никому не предлагаю. Точка“.

Ранее сообщалось, что Смалийчук предлагал полмиллиона гривен каждому, кто обыграет Рух. 

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Теги: Олег Смалийчук, Карпаты Львов, чемпионат Украины, футбол
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