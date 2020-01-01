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Тимощук: Шахтер на голову сильнее всех своих конкурентов в УПЛ

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Украинец поздравил донецкий клуб с чемпионством.
Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук
Getty Images

Тренер Зенита Анатолий Тимощук поделился мнением о чемпионстве донецкого Шахтера в чемпионате Украины.

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“Поздравляю Шахтер с очередным чемпионским титулом. Мы должны понимать и осознавать, что Шахтер сейчас на голову сильнее всех своих конкурентов в УПЛ. Чемпионство Шахтера - не стало для меня неожиданностью или удивлением. В то же время, есть и пища для размышлений.

Я следил за играми Шахтера в чемпионате, когда они играли против Динамо, смотрел матчи в еврокубках. Было интересно, как команда покажет себя на таком уровне. Считаю, что донецкий клуб показывает добротный уровень футбола. В чемпионате Шахтер играл сбалансировано и добивался максимума“, - рассказал Тимощук в интервью Meta Ratings.

Ранее Шахтер узнал потенциального соперника по 1/4 Лиги Европы.

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Теги: Анатолий Тимощук, футбол
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