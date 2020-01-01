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Первая лига: Минай обыграл Металлист 1925, Авангард и Балканы выдали фееричный матч

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Состоялись ряд матчей в чемпионате.
Металлист 1925 потерял три очка
Металлист 1925 потерял три очка
ФК Металлист 1925

В рамках 23-го тура состоялись несколько ключевых поединков. Авангард дома потеряли очки в матче с Балканами, сыграв вничью. Теперь отставание от тройки лидеров составляет шесть очков.

Металлист 1925 на выезде минимально уступил Минаю. Теперь подопечные Кобина вернулись в топ-3 чемпионата.

Авангард - Балканы 3:3

Голы: Лобов, 24, с пенальти, Матяж, 31, Кириенко, 90+5 - Платунов, 20, с пенальти, Лукас, 54, Болокан, 61.

Авангард: Денчук - Сухаров, Брюхов, Савин (Мирошник, 27), Дедяев (Таранда, 72) - Сеницкий, Лобов, Полулях (Цыбульник, 79) - Собко (Долинский, 55), Нехтий - Матяж (Мурза, 65).

Балканы: Лободров - Пластунов, Гаврилюк, Николишин, Юречко, Ильницкий - Лукас (Фернандо, 77), Пархоменко (Пенов, 81), Роша (Серденюк, 77), Фаюк (Златов, 60) - Тропанец (Болокан, 60).

Предупреждения: Матяж, Кириенко, Таранда - Юречко, Лободров, Николишин.

Минай - Металлист 1925 1:0

Гол: Стасюк, 57.

Минай: Попович - Маткобожик, Никитюк, Голодюк (Шпак, 57), Стасюк - Ткачук, Пиняшко (микуляк, 90), Оринчак (Машталир, 74), Кополовец (Жичиков, 60) - Кныш (Глагола, 67), Нуриев.

Металлист 1925: Сидоренко - Шершень, Поспелов, Цвиренко (Давыдов, 82), Ченбай - Кольцов, Савин, Ямполь, Дмитренко - Романов (Банасевич, 68), Дерек (Лукас, 90+1).

Предупреждения: Кныш, Кополовец, Маткобожик, Глагола, Ткачук, Попович - Романов, Кольцов, Давыдов.

Удален: ... - тренер гостей Демченко, 86

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Теги: Первая лига, чемпионат Украины, результаты
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