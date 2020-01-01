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Смалийчук: Я хочу видеть Карпаты, которые принадлежат простым болельщикам

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Функционер считает, что у клуба не должно быть одного владельца.
Олег Смалийчук
Олег Смалийчук
ФК Карпаты

Владелец Карпат Олег Смалийчук рассказал поделился своим мнением о развитии клуба.

“Цена покупки доли Карпат у Дыминского - это конфиденциальная информация. А договориться удалось, наверное, потому что он тоже верит, что я человек, который сможет вывести клуб на другой уровень. То, что для Дыминского Карпаты стали чемоданом без ручки, не означает, что он не любит этот клуб и не переживает за него.

Я своей работой доказал, что могу быть нужен этому клубу. Кто бы что ни говорил, чей я человек, я - человек Карпат. В моем понимании Карпаты - это не игрушка в руках олигархов. Моя идея - клуб не должен принадлежать кому-то одному, не должно быть владельца, который после одного плохого матча или из-за плохого настроения может уволить пол команды или выставить всех на трансфер. Мы видели, к чему это шло.

Последние десять лет Карпаты были заложниками отношений между двумя владельцами. Это не мой путь. Я буду делать Карпаты, которые принадлежат простым болельщикам“, - отметил Смалийчук в эфире программы Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Карпаты получили трансферный бан.

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Теги: футбол, Карпаты, УПЛ, чемпионат Украины, Олег Смалийчук
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