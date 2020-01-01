Заря обвинила украинских арбитров в несправедливом отношении к клубу

Луганчане заявили, что из-за судейских ошибок они потеряли много очков.

После ничьи с Александрией (2:2), Заря выступила с официальным заявлением по поводу несправедливого отношения к клубу со стороны арбитров. Отметим, что во время поединка работала судья Екатерина Монзуль, которая запомнилась неоднозначными решениями.

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“В последнее время сложилась тенденция того, что футбольный клуб Заря страдает от некачественного арбитража и предвзятого отношения со стороны судейского корпуса.

Прослеживается данная тематика далеко ни в одной встрече. Накал страстей и борьба за второе место дают о себе знать. В первую очередь, в отношении к одному из старейших клубов страны со стороны арбитров. И сегодня на этой теме нужно остановиться подробно, а не молчать.

Воду лить не будем, перейдем сразу к фактам. Начнем с того матча, о котором мысли еще совершенно свежи. В 29-м туре Заря сыграла в Запорожье на Славутич-Арене с Александрией. Судила нас Екатерина Монзуль. Арбитром VAR был Виталий Романов.

Заря вела в счете 2:1. 76-я минута. В ворота луганской команды назначается притянутый за уши одиннадцатиметровый удар. Причем, арбитр встречи не усмотрела в этом эпизоде никакого нарушения. Но после пятиминутного просмотра VAR принимается решение наказать Джоеля Абу Ханну желтой карточкой, а в ворота Зари поставить пенальти. Причем, самое интересное, сам Абу Ханна не имел никакого контакта с мячом и игрок Александрии Шастал, находившийся рядом с ним, тоже.

Отдельно стоит отметить, что футболист Александрии вообще находился в положении вне игры. Арбитр на этот эпизод принципиально не обратила внимания. Два, подчеркнем, два неправильных решения рефери в одном эпизоде. Итог, пенальти реализовал Третьяков. Матч завершился 2:2. Для нас это - потеря двух очков.

Кто-то скажет, что один пример - не показатель. Согласны. Берем тот же матч с Александрией несколькими турами ранее. 24 тур. Стадион Ника в Александрии. Арбитр - Евгений Арановский, который вкупе с теперь уже отстраненным Николаем Балакиным просто “не увидели“ два явных одиннадцатиметровых в ворота александрийской команды. 43-я минута. Мирошниченко фолит против Кабаева - никакой реакции со стороны судей. 82-я минута. Банада сносит Громова. И снова ничего. И никакой VAR не помогает. Зато вспоминаем “картинное“ падение Банады в нашей штрафной на 90+4 минуте и пенальти в ворота Зари назначается незамедлительно. Итог - 1:0 победа Александрии. Для нас это - потеря трех очков.

Идем дальше. 26 тур и игра против Динамо. Теперь арбитр встречи - Николай Балакин, а на VAR - Сергей Бойко. На 15-й минуте киевлянин Попов сыграл рукой в своей штрафной площади, но повода для назначения 11-метрового арбитр не видит. 28-я минута - Кендзьора грубейшим образом играет против Михайличенко и ограничивается лишь желтой карточкой. И, опять же, после просмотра VAR, когда есть возможность провести полный анализ ситуации. Игра заканчивается поражением Зари 1:3. Для нас это - потеря трех очков. Ошибки Балакина после этой игры были признаны, как экспертами, так и компетентными органами, вследствие чего арбитр был отстранен от судейства.

Не стоит забывать и об эпизоде в 22-м туре, а именно о прямой красной карточке Максиму Луневу за столкновение с игроком Десны Мостовым. Обычный, ординарный случай, коих на футбольных матчах тысячи. И снова арбитр Катя Монзуль. И снова VAR. И снова просмотры. И в обычном бы, казалось, эпизоде, когда наш игрок сыграл четко в мяч и это все было зафиксировано на видео, мы получаем прямую красную карточку. Итог - победа Десны 1:0, а у нас снова минус три очка.

В завершение скажем, что если мы кому-то стоим поперек горла, если появилась неудобная команда, которая не вписывается в планы некоторых клубов, то мы еще раз подчеркнем, что Заря играет, в первую очередь, в футбол, а не в закулисные игры.

Сейчас простаивают чемпионаты Франции и Голландии. Множество опытных судей остались без работы. Так может пригласить их хотя бы поделиться опытом?“, - сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

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