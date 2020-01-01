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Монзуль обслужит финал Кубка Украины

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В финале встретятся Динамо и Ворскла.
Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль
Getty Images

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили арбитров на финал Кубка Украины-2019/20 между Динамо и Ворсклой. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок обслужит Екатерина Монзуль (Харьков). Ей будут помогать Марина Стрелецкая (Сумы) и Александра Ардашева (Киев). Четвертым арбитром станет Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

С системой VAR будет работать Виталий Романов (Днепр).

Матч Динамо - Ворскла состоится в среду, 8 июля, в 21:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Кубок Украины, Динамо, Ворскла, Екатерина Монзуль
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