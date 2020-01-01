Цыганык: Во всех моментах, которые Монзуль просматривала, она меняла точку зрения

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык раскритиковал работу Екатерины Монзуль, которая обслуживала матч чемпионата Украины между Зарей и Александрией (2:2).

“Главный момент тура произошел в этом матче. Я так и не понял после просмотра видеоповторов, где там пенальти в ворота луганчан, которое привело к ничьей. Монзуль очень долго смотрела VAR, минуты три. В момент удара футболист Александрии был вне игры, но я и контакта там не увидел. В итоге Третьяков забил мяч, 2:2, Заря потеряла очки в практически победном матче.

Такая неприятность с луганским клубом случилась уже во второй раз в этом сезоне - пенальти, который поставил на 94-й минуте Арановский, также тогда лишил Зарю одного очка. Из-за таких пенальти луганчане потеряли уже 3 очка в этом сезоне.

Я не понимаю, Монзуль несколько раз пересматривала VAR в этом матче. У меня такое впечатление, что этот человек без монитора вообще не умеет судить. Все рассказывают, что она - суперарбитр, молодец, лучшая... Но во всех трех моментах, которые Монзуль просматривала, она меняла точку зрения. Вся Украина рассказывает: “Екатерина Монзуль, Екатерина Монзуль“. А что она без монитора? Дайте ей монитор, пускай она бегает с iPhone или с чем и пересматривает повторы моментов.

У Зари отобрали 2 ключевых очка, которые могут стать потом решающими. Заря не зря жалуется на арбитров, что потусторонние силы влияют на результат. Если кто-то стимулирует, то выйдите и скажите это.

Она не просто так сама побежала смотреть VAR. Там сидит человек, он сказал, что был пенальти. Я не понимаю, что они там друг другу подсказывают. Пусть мне докажут, что там не был офсайд“, - заявил Цыганык в эфире программы ПроФутбол.

Смотрите также видео голов и обзор матча Заря - Александрия.