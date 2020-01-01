Футболист Десны признан лучшим игроком 29-го тура УПЛ
Защитник оформил дубль.
Крайний защитник Десны Денис Фаворов признан лучшим игроком 29-го тура чемпионата Украины, об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
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Эксперты отметили вклад футболиста в победу черниговского клуба над Колосом (5:1). Защитник сумел оформить дубль.
На лучшего игрока также претендовал полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Колос.
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