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Футболист Десны признан лучшим игроком 29-го тура УПЛ

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Защитник оформил дубль.
Денис Фаворов
Денис Фаворов
УПЛ

Крайний защитник Десны Денис Фаворов признан лучшим игроком 29-го тура чемпионата Украины, об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

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Эксперты отметили вклад футболиста в победу черниговского клуба над Колосом (5:1). Защитник сумел оформить дубль.

На лучшего игрока также претендовал полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Колос.

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Теги: Денис Фаворов, Десна, чемпионат Украины, УПЛ, футбол
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