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Карпаты получили трансферный бан

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Львовский клуб не рассчитался за вингера.
Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль
Getty Images

ФИФА официально запретила Карпатам подписывать новых футболистов, об этом сообщает Профутбол.

Напомним, в 2018 году “львы“ купили у Севильи Хорхе Карраскаля. Рассчитаться за игрока они обязались лишь после перепродажи футболиста. Испанский клуб согласился на данные условия, но после перепродажи в Ривер Плейт Карпаты так и отправили средства за свой трансфер.

Карпаты получили за Карраскаля за три миллиона евро, а Севилья должна получить 2/3 от этой суммы.

Испанский клуб обратился в ФИФА из-за не выплаты денег украинской командой. По завершению расследования организация приняла решение наложить трансферный бан на Карпаты.

Ранее сообщалось, что Карпаты будут исключены из УПЛ.

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Теги: Карпаты Львов, футбол, ФИФИ, Хорхе Карраскаль
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